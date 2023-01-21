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Дочь певицы Славы подтвердила информацию о своей беременности в новом клипе

Дочь певицы Славы подтвердила информацию о своей беременности в новом клипе

Александра Морозова сама хотела сообщить о своей беременности, но кто-то сделал это раньше нее. Фото: из открытых источников Беременная дочь Славы Александра Морозова снялась в клипе «Ангел», где продемонстрировала заметно округлившийся живот.

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