Дочь певицы Славы подтвердила информацию о своей беременности в новом клипе

Александра Морозова сама хотела сообщить о своей беременности, но кто-то сделал это раньше нее. Фото: из открытых источников Беременная дочь Славы Александра Морозова снялась в клипе «Ангел», где продемонстрировала заметно округлившийся живот.
Александра Морозова сама хотела сообщить о своей беременности, но кто-то сделал это раньше нее. Фото: из открытых источников Беременная дочь Славы Александра Морозова снялась в клипе «Ангел», где продемонстрировала заметно округлившийся живот.
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