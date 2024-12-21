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За рулем

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Новый родстер Крым – каким будет спорткар на агрегатах ВАЗа

Новый родстер Крым – каким будет спорткар на агрегатах ВАЗа

Двухместный спорткар родстер Крым – один из проектов МГТУ имени Н. Э. Баумана. Мы следим за постройкой Крыма третьего поколения и решили прогуляться по лабораториям прославленного университета, чтобы понять, как здесь растят инженеров автомобильной промышленности и чем будущие конструкторы заняты сейчас.

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