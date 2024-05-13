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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников о Гру в «Тракторе»: «Человек для «Тампы» никого не подготовил, и его зовут спасителем. Во время СВО, в частично закрытый город. Наверное, только в ГРУ знают, зачем»

– Что скажете о «Тракторе»? – Был шокирован дважды. Сначала когда внаглую убрали своего тренера Заварухина и назначили канадца Гру.

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