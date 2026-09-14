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Татар-информ

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В Челнах врачи приняли стремительные роды в машине скорой

В Челнах врачи приняли стремительные роды в машине скорой

Фото: Горздрав Челнов У жительницы Набережных Челнов начались стремительные роды – их приняли в машине скорой.

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