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Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» примет «Штутгарт», «Бавария» завтра сыграет с «Айнтрахтом»

«РБ Лейпциг» примет «Штутгарт» в стартовом матче 18-го тура Бундеслиги. В субботу «Герта» и «Унион» сойдутся в берлинском дерби, «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом».

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