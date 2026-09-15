Saudis Cancel September Crude Cargoes To Europe As East-West Pipeline Shutdown Deepens Energy Crisis Summary: Saudis Cancel September-Loading Crude Cargoes to Europe Europeans are paying between $9-$11 per gallon for diesel amid Global Refining Crisis Saudi Oil Routes Narrow: Kingdom Eyes Hormuz Export Surge After Pipeline Attack Saudis Cancel September-Loading Crude Cargoes to Europe "Refining is super short.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым