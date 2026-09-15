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Zero Hedge

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Saudis Cancel September Crude Cargoes To Europe As East-West Pipeline Shutdown Deepens Energy Crisis

Saudis Cancel September Crude Cargoes To Europe As East-West Pipeline Shutdown Deepens Energy Crisis

Saudis Cancel September Crude Cargoes To Europe As East-West Pipeline Shutdown Deepens Energy Crisis Summary: Saudis Cancel September-Loading Crude Cargoes to Europe Europeans are paying between $9-$11 per gallon for diesel amid Global Refining Crisis  Saudi Oil Routes Narrow: Kingdom Eyes Hormuz Export Surge After Pipeline Attack Saudis Cancel September-Loading Crude Cargoes to Europe "Refining is super short.

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