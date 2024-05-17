К детям под Луганском для профосмотров приехала бригада волгоградских врачей

<!–Категория: –> В Станично-Луганском районе ЛНР начали работу 14 врачей из Волгограда. Доктора из города на Волге взяли на себя проведение профилактических медицинских осмотров среди детей от 7 до 17 лет.
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