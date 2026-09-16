755 дней с цепями на ногах: Спасённые из плена в Мали русские раскрыли, кто стоит за боевиками в Африке

Малийские боевики 755 дней держали русских военных на цепи в пустыне Сахара.Двое русских, Василий Нагалев и Александр Ефремов, которые были освобождены из плена в Мали, утверждают, что за действиями местных повстанцев стоят Украина и Франция.
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