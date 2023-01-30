Мошенники придумали новую схему обмана на Wildberries На этот раз от рук злоумышленников страдают продавцы Предприниматели, которые занимаются реализацией товаров на Wildberries, столкнулись с очередной схемой мошенничества, пишут "Известия".
Мошенники придумали новую схему обмана на Wildberries На этот раз от рук злоумышленников страдают продавцы Предприниматели, которые занимаются реализацией товаров на Wildberries, столкнулись с очередной схемой мошенничества, пишут "Известия".
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