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Мошенники придумали новую схему обмана на Wildberries

Мошенники придумали новую схему обмана на Wildberries

Мошенники придумали новую схему обмана на Wildberries На этот раз от рук злоумышленников страдают продавцы Предприниматели, которые занимаются реализацией товаров на Wildberries, столкнулись с очередной схемой мошенничества, пишут "Известия".

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