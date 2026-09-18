Александр Бельский пригласил горожан на выборы

В Северной столице начали работу 1 975 постоянных и 47 временных избирательных участков, сообщили в Санкт-Петербургской избирательной комиссии.
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