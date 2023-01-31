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Ди Мария о ван Гале: «При нем Рибери почти год сидел в запасе «Баварии», а после его ухода был близок к «Золотому мячу». Это говорит обо всем»

Анхель Ди Мария раскритиковал Луи ван Гала, с которым они работали в «Манчестер Юнайтед». Когда вингер сборной Аргентины играл за «Манчестер Юнайтед», у него случился конфликт с ван Галом.

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