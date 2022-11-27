Бедард набрал 3+1 в матче с «Викторией». Фаворит драфта НХЛ возглавил гонку бомбардиров CHL с 53 очками в 24 играх

Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард возглавил гонку бомбардиров CHL с 53 очками в 24 играх. 17-летний форвард «Реджайны» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата WHL с «Викторией» (9:5).
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