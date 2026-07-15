Есть чему научиться у врага: акустическая оборона Украины

Акустическая система ZVOOK Уши в небо Всё новое – это хорошо забытое старое. В начале 2022 года никто всерьез бы не воспринял новость о возрождении звуковой разведки неба, но уже в 2023 году это стало одним из перспективных направлений.
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