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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Сочи наградили лучших работников курортной отрасли

В Сочи наградили лучших работников курортной отрасли

СОЧИ, 30 ноября, ФедералПресс. Победители конкурса «Курортный Олимп» среди работников туристской отрасли получили призовые от ста до двухсот тысяч рублей: по мнению главы Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, это заслуженная награда для представителей перспективного направления.

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