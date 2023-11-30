В Сочи наградили лучших работников курортной отрасли

СОЧИ, 30 ноября, ФедералПресс. Победители конкурса «Курортный Олимп» среди работников туристской отрасли получили призовые от ста до двухсот тысяч рублей: по мнению главы Законодательного собрания Краснодарского края Юрия Бурлачко, это заслуженная награда для представителей перспективного направления.