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Наш потерянный мир

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Главы таможенных служб России и Беларуси посетили пункт контроля «Красная горка» в Смоленской области

Главы таможенных служб России и Беларуси посетили пункт контроля «Красная горка» в Смоленской области

Начальник ФТС России Валерий Пикалев и председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский ознакомились с работой контрольного пункта, расположенного на российско-белорусской границе.

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