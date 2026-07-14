Главы таможенных служб России и Беларуси посетили пункт контроля «Красная горка» в Смоленской области

Начальник ФТС России Валерий Пикалев и председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Владимир Орловский ознакомились с работой контрольного пункта, расположенного на российско-белорусской границе.
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