Слова Зеленского о присутствии ВСУ в Курской области назвали бахвальством

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. Депутат Государственной Думы Андрей Колесник прокомментировал недавние заявления Владимира Зеленского о том, что Вооруженные силы Украины якобы находятся на территории Курской области.
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