Рогов назвал символичным продление на Украине военного положения до 9 мая

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в комментарии РИА Новости назвал символичным продление военного положения на Украине до 9 мая.
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