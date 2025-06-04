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Царьград

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Разъяснение священника Портнова: стоит ли отмечать день рождения умершего

Разъяснение священника Портнова: стоит ли отмечать день рождения умершего

Священнослужитель Максим Портнов дал совет, в какие даты уместнее всего поминать покойных.Уместно ли отмечать день рождения человека, если его уже нет в живых? Настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка, отец Максим Портнов дал совет на эту тему в интервью «АиФ».

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