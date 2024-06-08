Быстрые шашки.

В учреждении ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ 4 июня 2024 года в рамках мероприятий по ´Активному долголетию´, проведен турнир по быстрым шашкам для участников отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.
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