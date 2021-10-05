Мировое обозрение

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Потерянные знаки в уравнении «Украина»

Потерянные знаки в уравнении «Украина»

Ceterum censeo Ucraina esse delendam.История № 823549: «Ашан. В коридоре у туалета стоит уборщица с тележкой, шваброй, вёдрами с водой и кричит в телефон: ― Алёна, б…ять, ты совсем е…анулась?! Ну как так можно? Охренели вы там что ли? Сколько раз тебе говорила! Нельзя сокращать обе части тригонометрического уравнения на функцию, содержащую неизвестную! Ты теряешь корни, б…ять!!! Ну, Алёна!!!»К написанию статьи подтолкнула очередная говорящая голова Украины, которая год-два назад начала вроде бы хорошо, даже ввела в украинский политический лексикон новое слово.

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