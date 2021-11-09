The Telegraph (Великобритания): кризис на белорусской границе – это новая низость, даже для Путина

Артем ЧирковПолитикаThe Telegraph (Великобритания): кризис на белорусской границе – это новая низость, даже для ПутинаВладимир Путин — мастер гибридных войн, который знает, как дестабилизировать оппонентов, утверждают авторы статьи.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьSAsergey andreevЛето вроде закончилось. Сколько же они галюциногенных грибов то запасли? Вот их плющит то, тут уже явно не чудо-трава, что-то покрепче.SAsergey andreevСтранная логика получается. Почему беженцы? Потому что бегут. От чего бегут то? Да от войны. А кто эту войну начал и продолжает? Страны НАТО, США, Англия, Франция, Германия и остальные. А кто возмущается и противится наплыву беженцев? Страны НАТО, США, Англия, Франция, Германия и остальные. Так а кто же виноват в этом? Ну конечно Россия и Путин лично. Как к их мнению отношусь? Так же. как и Сергей Иванов к мнению Обамы. НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ! "На вопрос РИА Новости, как относиться к словам Обамы, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил: "Наплевательски". "Я не читаю Барака Обаму, не знаю, что он сказал... И Байден сказал, что у нас тундра горит, ну и что?" - добавил он. Шли бы они со своими высказываниями.Комментировать
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