Мировое обозрение

80 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Severyanin
    Ну что? Польша не откроет границы, даже если ей ЕС и даст денег, или снимет штрафы. Они подставили Лукашенко с накопл...Польша рассматрив...
  • Валерий Александрович Проскурнин
    и снова - текст выложен ДВА РАЗА!День (Украина): г...
  • Александр
    А они так испугались...!?!Daily Express: Ве...

The Telegraph (Великобритания): кризис на белорусской границе – это новая низость, даже для Путина

The Telegraph (Великобритания): кризис на белорусской границе – это новая низость, даже для Путина

Владимир Путин — мастер гибридных войн, который знает, как дестабилизировать оппонентов, утверждают авторы статьи.

Вернуться к статье
Обсудить
sergey andreev
Лето вроде закончилось. Сколько же они галюциногенных грибов то запасли? Вот их плющит то, тут уже явно не чудо-трава, что-то покрепче.
sergey andreev
Странная логика получается. Почему беженцы? Потому что бегут. От чего бегут то? Да от войны. А кто эту войну начал и продолжает? Страны НАТО, США, Англия, Франция, Германия и остальные. А кто возмущается и противится наплыву беженцев? Страны НАТО, США, Англия, Франция, Германия и остальные. Так а кто же виноват в этом? Ну конечно Россия и Путин лично. Как к их мнению отношусь? Так же. как и Сергей Иванов к мнению Обамы. НАПЛЕВАТЕЛЬСКИ! "На вопрос РИА Новости, как относиться к словам Обамы, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил: "Наплевательски". "Я не читаю Барака Обаму, не знаю, что он сказал... И Байден сказал, что у нас тундра горит, ну и что?" - добавил он. Шли бы они со своими высказываниями.

Картина дня

наверх