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Париж расценит признание Россией ЛДНР как "наступление без оружия"

Париж расценит признание Россией ЛДНР как "наступление без оружия"

По словам министра иностранных дел Франции Жана Ива Ле Дриана, планы российских властей признать независимость самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР можно считать наступлением без оружия, которое разрушает территориальную целостность Украины.

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