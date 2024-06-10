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Добрый Мир

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Алжир нацелился на Су-57 и комплексы С-500. А ведь первым пользователем Су-57 могла стать Индия 1 декабря 2022

Алжир нацелился на Су-57 и комплексы С-500. А ведь первым пользователем Су-57 могла стать Индия 1 декабря 2022

28K прочитали Несмотря на угрозы и протесты со стороны коллективного Запада Алжир намерен заключить с Россией крупный контракт.

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