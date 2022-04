Новости 98 24 апреля 2022, 11:07 Билл Мюррей На днях газета The New York Times сообщила, что съемки фильма Being Mortal (“Быть смертным”) режиссера Азиза Ансари были приостановлены из-за жалобы на “неподобающее поведение” одного из актеров — звезды американского кино Билла Мюррея.