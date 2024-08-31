Трое детей за сутки оказались под колесами "Вольво", "Ниссан" и "Фольксваген" По информации Мойки78, первая авария с участием несовершеннолетнего произошла днем 30 августа на Большой Горской улице.
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Трое детей за сутки оказались под колесами "Вольво", "Ниссан" и "Фольксваген" По информации Мойки78, первая авария с участием несовершеннолетнего произошла днем 30 августа на Большой Горской улице.