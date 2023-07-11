Житель Новосибирской области обвиняется в многомиллионном мошенничестве при строительстве жилого дома

Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения путём обмана денежных средств у участников долевого строительства многоквартирного жилого дома (ч.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту хищения путём обмана денежных средств у участников долевого строительства многоквартирного жилого дома (ч.
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