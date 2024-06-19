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Юго-Восточный Курьер

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«Лето в Москве»: в столице прошел открытый чемпионат по аджилити

«Лето в Москве»: в столице прошел открытый чемпионат по аджилити

Мероприятие организовали в рамках цикла «Друг, спасатель, защитник» Первый открытый чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) «Кубок столицы» по аджилити завершился в кинологическом парке на Кольской улице.

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