Сбербанк предупредил клиентов об опасности старых версий приложения

«Обновите сейчас!»: как мошенники используют устаревший «Сбербанк Онлайн»? В 2025 году Сбербанк продолжает поддерживать работу старых версий мобильного приложения «Сбербанк Онлайн», но настоятельно рекомендует пользователям обновить софт.
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