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Наш потерянный мир

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Расчет РСЗО «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет РСЗО «Ураган» сорвал ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил живую силу и боевую технику ВСУ, сорвав ротацию украинских подразделений на Краснолиманском направлении.

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