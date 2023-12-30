Постпред в ООН Небензя: Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной

Москва по-прежнему готова к проведению переговоров с киевской стороной. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя.
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