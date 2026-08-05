Миляев заявил, что сил и средств для тушения пожара в Wildberries достаточно

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в «Максе», что ситуация с пожаром в сортировочном центре Wildberries после падения украинского беспилотника находится под контролем, сил и средств достаточно.
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