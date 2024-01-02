Стало известно об отказе Израиля от нового предложения ХАМАС по заложникам

Axios: Израиль отказался от предложения ХАМАС по новой сделке по заложникам Израиль отказался от предложения ХАМАС по новой сделке по заложникам, сочтя его неприемлемым, об этом стало известно порталу Axios.
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