Арендодатели в России смогут получить профессиональный налоговый вычет

С 2025 года власти планируют расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Это коснется россиян, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП), но фактически занимаются предпринимательской деятельностью, сообщили «Известия» в Минфине.
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