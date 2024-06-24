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Арендодатели в России смогут получить профессиональный налоговый вычет

Арендодатели в России смогут получить профессиональный налоговый вычет

С 2025 года власти планируют расширить круг лиц, имеющих право на профессиональный налоговый вычет. Это коснется россиян, которые не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели (ИП), но фактически занимаются предпринимательской деятельностью, сообщили «Известия» в Минфине.

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