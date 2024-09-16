Кадры подрыва нашими военными шахты «Южнодонбасская №3» под Угледаром, которая была заминирована противником перед отходом.
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Кадры подрыва нашими военными шахты «Южнодонбасская №3» под Угледаром, которая была заминирована противником перед отходом.
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