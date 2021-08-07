Премьер-министр Греции Мицотакис: ситуация с пожарами немного улучшилась

АФИНЫ, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ситуация с пожарами в стране улучшается, и пообещал сделать восстановление сгоревших территорий своей первостепенной политической задачей.
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