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Мировое обозрение

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Премьер-министр Греции Мицотакис: ситуация с пожарами немного улучшилась

Премьер-министр Греции Мицотакис: ситуация с пожарами немного улучшилась

АФИНЫ, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ситуация с пожарами в стране улучшается, и пообещал сделать восстановление сгоревших территорий своей первостепенной политической задачей.

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