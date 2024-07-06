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Меркурис: В мире начинают понимать, что лишь план Путина остановит конфликт

Меркурис: В мире начинают понимать, что лишь план Путина остановит конфликт

Военный эксперт из Соединённого Королевства Александр Меркурис проинформировал о том, что в державах Запада стали осознавать, что исключительно высказываемые лидером Российской Федерации Владимиром Путиным идеи позволят завершить бушующее на украинской территории противостояние.

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