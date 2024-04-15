Самый короткий тест на интеллект: в нем всего 1 вопрос

Красивый экспресс-тест для проверки ваших мыслительных способностей! фото: кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство» (1979)Этот вопрос имеет полное право прийти в Парижскую палату мер и весов к витрине «Самый красивый вопрос на интеллект» и сказать тому, что там лежит: «Подвинься!» Его мы почерпнули из выпуска телевикторины для умнейших умников и умниц страны «Что? Где? Когда?» очень давних времен, чуть ли не советских.