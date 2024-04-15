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Самый короткий тест на интеллект: в нем всего 1 вопрос

Самый короткий тест на интеллект: в нем всего 1 вопрос

Красивый экспресс-тест для проверки ваших мыслительных способностей! фото: кадр из фильма «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство» (1979)Этот вопрос имеет полное право прийти в Парижскую палату мер и весов к витрине «Самый красивый вопрос на интеллект» и сказать тому, что там лежит: «Подвинься!» Его мы почерпнули из выпуска телевикторины для умнейших умников и умниц страны «Что? Где? Когда?» очень давних времен, чуть ли не советских.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Предлагаю провести поэтическую викторину &quot;Кто автор?&quot; 1. Ко мне привязывались пьяные...&quot;. 2. Что-то непонятное в воздухе, //чувствую, нуждаемся в отдыхе, 3. Помилуйте, какой я гений ?. 4. ...Тот, кто постоянно ясен, // тот, по моему, просто глуп.
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