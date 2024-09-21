В РТ более 400 активистов молодежных движений победили в конкурсе в рамках нацпроекта

В Татарстане стартовала заявочная кампания на «Молодежный жилищный конкурс» среди лидеров молодежной политики республики на получение жилья по программе социальной ипотеки, направленный на улучшение жилищных условий студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов, представителей сельской и работающей молодежи, которые активно участвуют в реализации молодежной политики Татарстана.