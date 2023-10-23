Советник Пушилина: у российской ПВО есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) располагают опытом взаимодействия с поставленными Вашингтоном Киеву ракетами ATACMS, сообщил 23 октября советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.
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