Серотониновые нейроны определяют выбор решения, которое делает ваш мозг

Ученые из Университета Оттавы описали общий принцип работы нейронов в области среднего мозга, которая является источником нашей центральной серотониновой системы, ключевой части нервной системы, участвующей в большом диапазоне когнитивных и поведенческих функций.
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