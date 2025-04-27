Любопытности и ...
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Любопытности и невероятности

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Серотониновые нейроны определяют выбор решения, которое делает ваш мозг

Серотониновые нейроны определяют выбор решения, которое делает ваш мозг

Ученые из Университета Оттавы описали общий принцип работы нейронов в области среднего мозга, которая является источником нашей центральной серотониновой системы, ключевой части нервной системы, участвующей в большом диапазоне когнитивных и поведенческих функций.

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