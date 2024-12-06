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Продюсер Житков: тренды российского кинобизнеса опережают общемировые

Продюсер Житков: тренды российского кинобизнеса опережают общемировые

Российские фильмы востребованы в других странах благодаря сильным сценариям. Отечественный кинематограф опередил мировые тренды, сообщил актер, сценарист, продюсер ООО ПЦ «Клевафильм» Георгий Житков сайту «ФедералПресс».

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