"Ведомости": турецкие банки начали закрывать счета физических лиц из России

Турецкие банки начали закрывать счета физических лиц из России. Об этом сообщает газета "Ведомости". "Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку.
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