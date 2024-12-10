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Госдеп одобрил возможную продажу Киеву оборудования для F-16

Госдеп одобрил возможную продажу Киеву оборудования для F-16

Возможную в будущем продажу Украине различных систем для истребителей F-16, а также их техническое обслуживание на общую стоимость $266,4 млн разрешил госдепартамент США, 10 декабря сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

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