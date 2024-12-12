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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Эксперты высказались о технических перспективах Nintendo Switch 2 — в играх будет ш...

Эксперты высказались о технических перспективах Nintendo Switch 2 — в играх будет ш...

Эксперты высказались о технических перспективах Nintendo Switch 2 — в играх будет широко использоваться NVIDIA DLSSНе исключено, что NVIDIA могла разработать облегченную версию своего апскейлера, оптимизированную под аппаратное обеспечение новой консоли Nintendo.

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