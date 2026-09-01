Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 142 подписчика

Инфографика: крупнейшие в мире компании по производству алкогольных напитков

Инфографика: крупнейшие в мире компании по производству алкогольных напитков

Крупнейшие производители алкоголя по рыночной капитализаци / © The Visual, Voronoi По данным CompaniesMarketCap от 26 августа, совокупная рыночная капитализация 62 крупнейших алкогольных компаний мира превысила 850 миллиардов долларов.

Вернуться к статье