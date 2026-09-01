Инфографика: крупнейшие в мире компании по производству алкогольных напитков

Крупнейшие производители алкоголя по рыночной капитализаци / © The Visual, Voronoi По данным CompaniesMarketCap от 26 августа, совокупная рыночная капитализация 62 крупнейших алкогольных компаний мира превысила 850 миллиардов долларов.
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