Ford готовит два новых электромобиля на базе Mustang Mach E

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Лучшие новости о новом электромобиле Ford Согласно информации издания Ford Authority, концерн Ford уже начал готовить завод в мексиканском Куаутитлане, где делают электрические кроссоверы Mustang Mach E, к производству еще двух электромобилей.