Дональд Трамп подтвердил визит Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля

Президент Украины прибудет в США, чтобы подписать соглашения по природным ресурсам Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон 28 февраля для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.