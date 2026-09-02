Суд в Москве оштрафовал Pinterest на ₽10,8 млн за отказ удалять ЛГБТ-контент

Таганский суд Москвы оштрафовал Pinterest на 10,8 млн рублей за отказ удалять контент, связанный с пропагандой ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ).
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