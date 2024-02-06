Сатанинское место: закрытия лофт-парка «Подземка» требуют общественники в Новосибирске

«Подземка» часто выступает в качестве концертной площадки для разных артистов и коллективов. Кроме того, в двухуровневом подземном арт-пространстве на Красном проспекте, 161 базируется большое количество магазинов и заведений общепита.
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