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Кадры уничтожения крупного склада боеприпасов ВСУ (ФОТО, ВИДЕО

Кадры уничтожения крупного склада боеприпасов ВСУ (ФОТО, ВИДЕО

Во время ночной атаки «Шахидов» в Житомире уничтожен крупный склад боеприпасов ВСУ. Результаты поражения видны на спутниковых снимках.

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